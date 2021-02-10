На участках дорог М3 и М4 сегодня временно ограничат движение

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на территории Минского района запланировано проведение двух следственных экспериментов по фактам дорожно-транспортных происшествий. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"На 23-м км автодороги М3 Минск - Витебск вблизи Острошицкого Городка с 19.00 до 22.00, а также на транспортной развязке Сосны - Стайки в районе 16-го км автодороги М4 Минск - Могилев с 22.00 до 24.00 движение всех видов транспортных средств будет ограничено в обоих направлениях в связи с проведением следственных экспериментов", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данным мероприятиям и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации. -0-