На участке дороги М1 в Минском районе сегодня временно ограничат движение

Фото из архива
27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе на участке дороги сегодня временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.
С 17.30 до 19.30 на 369-м км автодороги М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации вблизи деревни Обчак Минского района проведут следственный эксперимент по факту ДТП, имевшему место ранее.
Движение всех видов транспортных средств будет временно ограничено в направлении Бреста.
Госавтоинспекция просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-