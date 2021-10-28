На участке дороги М4 в Червенском районе временно ограничат движение 29 октября

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на участке дороги М4 в Червенском районе временно ограничат 29 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

Завтра с 10.30 до 11.30 на 64-м км автодороги М4 Минск - Могилев вблизи деревни Натальевск Червенского района запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее. Движение всех видов транспортных средств будет временно ограничено в направлении Могилева.

Госавтоинспекция просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-