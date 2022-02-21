На участке дороги М6 в Минском районе временно ограничат движение

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21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня вечером в Минском районе на участке дороги М6 Минск - Гродно временно ограничат движение в обоих направлениях, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
С 21.30 до 23.00 на 33-м км автодороги вблизи деревни Аксаковщина запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее. Движение всех видов транспортных средств на участке будет временно ограничено в обоих направлениях.
Госавтоинспекция Минского района просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-