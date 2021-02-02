На участке дороги Минск-Гродно сегодня временно ограничат движение

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе на участке дороги М6 сегодня временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"С 17.20 до 18.30 на 14-м км автодороги М6 Минск - Гродно вблизи деревни Дегтяревка Минского района запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП. В связи с этим движение всех видов транспортных средств на указанном участке будет временно ограничено в направлении Гродно", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-