На участке дороги Минск - Микашевичи из-за снега ограничено движение в обоих направлениях

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Между 112-м и 137-м км автодороги Р23 Минск - Микашевичи в связи со снежными заносами ограничено движение в обоих направлениях. Организован временный объезд по дороге Слуцк - Погост, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

В настоящее время на дороге работает снегоуборочная техника.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к таким мероприятиям и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-