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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На участке дороги Минск - Могилев временно ограничат движение 25 августа, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома."В связи с проведением совместного специального учения с силами и средствами тылового, технического (материально-технического) обеспечения Вооруженных Сил Республики Беларусь и Российской Федерации 25 августа с 9.00 до 16.00 на участке автомобильной дороги с 82-го по 86-й км М4 Минск - Могилев будет ограничено движение всех видов транспортных средств в обоих направлениях", - уточнили в ведомстве.Объезд будет осуществляться по альтернативным дорогам местного значения Хутор - ст.Гродзянка - Лапичи, Червень - Ляды - Якшицы, Борисов - Березино - Бобруйск и Мартияновка - Регисполье (в направлении д.Якшицы).Госавтоинспекция Минской области просит с пониманием отнестись к этим временным ограничениям движения и рекомендует водителям планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации, при этом строго выполнять требования временных дорожных знаков и сигналов регулировщиков дорожно-патрульной службы.-0-