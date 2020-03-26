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26 марта 2020, 16:51

На участке дороги Могилев-Чериков-Костюковичи завершают укладку легкого бетона и асфальта

Укладка прослойки асфальта на покрытие из бетона
Укладка прослойки асфальта на покрытие из бетона

26 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. К заключительному этапу укладки легкого бетона и асфальта приступили на участке дороги Могилев - Чериков - Костюковичи. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник технического надзора и подготовки производства РУП "Могилевавтодор" Павел Скребунов.

"Сейчас завершается укладка легкого бетона и асфальта на одной из сторон дороги. Приступить раньше к укладке бетона мы не могли: не позволяли погодные условия, - отметил он. - После окончания ремонта здесь увеличится количество полос для движения - будет по две с каждой стороны. Дорога полностью изменит свой внешний вид: появится большая развязка, похожая на клевер, будут сделаны путепроводы. А самое важное, вместо привычного асфальтового здесь будет бетонное покрытие".

Бетонные дороги были популярны в СССР. С тех пор усовершенствовали оборудование для их строительства, улучшили качество материалов, доработали технологию. "Раньше такие дороги строили почти везде. В отдаленных районах, где-нибудь в деревне до сих пор можно встретить бетонные участки. В этом столетии в Могилевской области еще не строили бетонных дорог - эта станет первой", - сказал Павел Скребунов.

Технология строительства таких дорог не новая. Но в Беларуси всего две организации, у которых есть машины и необходимое оборудование для укладки тяжелого бетона. Сейчас объявлен тендер. От того, кто его выиграет, зависят сроки укладки верхнего слоя трассы.

"Строить бетонные дороги дольше и дороже, но в долгосрочной перспективе они обходятся дешевле, поскольку требуют меньше денежных средств для ремонта и содержания. И у них есть плюсы. Срок службы такой дороги почти в два раза больше, чем у асфальтовой, - около 30 лет. Бетонные дороги меньше повреждаются. На них не может образоваться колея, в отличие от асфальтобетонных трасс", - подчеркнул Павел Скребунов.

Эта дорога соединяет областной центр с семью районами региона. В сутки по ней проезжают около 13 тыс. машин. Сдать объект "Могилевавтодор" планирует осенью этого года.

Проект реализуется в соответствии с государственной программой по развитию и содержанию автомобильных дорог и предполагает строительство бетонной дороги первой категории с двумя полосами движения в обе стороны на подъезде к Могилеву со стороны Чаусов. Протяженность реконструированного участка составит 5,5 км. Кроме того, в этом году РУП "Могилевавтодор" закончит строительство еще одного важного дорожного объекта в Могилевской области - моста через реку Сож в Славгородском районе.-0-

Фото Олега Фойницкого

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