На участке дороги Р23 в Минском районе временно ограничат движение

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18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе на участке дороги Р23 Минск - Микашевичи сегодня вечером временно ограничат движение в обоих направлениях, сообщили БЕЛТА в отделе ГАИ УВД Минского райисполкома.
С 20.30 до 21.30 на 17-м км дороги вблизи деревни Слобода запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее. Движение всех видов транспортных средств на указанном участке будет временно ограничено в обоих направлениях.
Госавтоинспекция Минского района просит водителей с пониманием отнестись к этому мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-