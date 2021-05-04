4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На участке М1 в Минском районе 5 мая временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

"5 мая с 21.20 до 23.00 на 369-м км автодороги М1 Брест - Минск- граница России вблизи деревни Обчак запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, произошедшему ранее. Движение всех видов транспортных средств на участке будет временно ограничено в направлении Бреста", - рассказали в УВД.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к этому мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-