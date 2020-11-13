На участке Партизанского проспекта в Минске меняется схема движения

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На участке Партизанского проспекта в Минске вносятся изменения в схему движения, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД горисполкома.

Столичная Госавтоинспекция совместно с заинтересованными приняла решение изменить организацию дорожного движения в районе остановочного пункта на въезде в город по Партизанскому проспекту на пересечении с улицей Ангарской. Как уточнили в ГАИ, при этом учитывалась высокая интенсивность пассажирского транспорта на участке, повышенное число нарушений ПДД при остановке, стоянке.

В настоящее время устанавливаются делиниаторы со столбиками, конструктивно отделяющие поток общественного транспорта и полосы для движения основного потока. Дополнительно будет нанесена соответствующая дорожная разметка.

Проект позволит увеличить пропускную способность трассы, обеспечить безопасность движения и комфорт пассажиров общественного транспорта.-0-