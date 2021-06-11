На участке пр.Партизанского в Минске временно ограничат движение

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске будет ограничено движение на Партизанском проспекте. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Сегодня с 11.00 до 12.00 вблизи дома №72 по проспекту Партизанскому запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. В указанный период времени будет частично ограничено движение", - рассказали в СК.

Следователи просят участников дорожного движения планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-