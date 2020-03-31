На участке Р69 в направлении Смолевичей 1 апреля временно ограничат движение

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31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На участке дороги Р69 Смолевичи - Смиловичи - Правдинский - Шацк в направлении Смолевичей 1 апреля временно ограничат движение транспорта, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Движение всех видов транспорта будет ограничено на 33-м км Р69 с 21.00 до 22.30. На этом участке запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, которое произошло здесь ранее.
Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к этому мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-