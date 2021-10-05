На участке трассы М6 временно ограничат движение

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 44-м км автодороги М6 Минск - Гродно в Воложинском районе временно ограничат движение 6 октября, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

"С 20.00 до 22.00 запланирован следственный эксперимент по факту ДТП, имевшему место ранее возле деревни Михалово Воложинского района. Движение всех видов транспорта на участке будет временно ограничено в обоих направлениях", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут с учетом указанной информации.-0-