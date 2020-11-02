На участке трассы Минск-Гродно снижен скоростной режим

2 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На трассе М6 Минск - Гродно снижен скоростной режим, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

С 2 ноября на участке трассы от 91 до 211 км максимальная скорость движения для легковых автомобилей снижена с 120 до 100 км/ч. Связано такое решение с ухудшением погодных условий и приближением зимы. Ограничение продлится до 1 марта.

В ГАИ просят водителей учитывать эту информацию. Также стоит не забывать выбирать безопасную скорость движения, исходя из складывающейся дорожной обстановки.-0-