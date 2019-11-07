На участке трассы Минск-Молодечно-Нарочь вечером ограничат движение

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На трассе Минск - Молодечно - Нарочь вечером 7 ноября из-за следственного эксперимента ограничат движение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию в Telegram-канале Следственного комитета.

Следственный эксперимент планируется с 20.30 до 22.00 на 15-м км автодороги Минск - Молодечно - Нарочь возле деревни Качино Минского района. Он проводится, чтобы установить обстоятельства аварии, которая произошла на этом участке дороги. Движение транспорта в направлении Молодечно на данном участке будет ограничено.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом этой информации.-0-