На участке ул.Кижеватова-ул.Рижская временно ограничат движение

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с проведением ремонтных работ на участке ул.Кижеватова от БСМП до улицы Рижской будет ограничено движение с 23.00 8 мая до 5.00 10 мая. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Кроме того, движение ограничат в районе 19-го км МКАД с 00.00 12 мая до 00.00 31 августа.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к производству ремонтных работ. Во избежание заторовых ситуаций водителям необходимо заранее выбирать маршрут с учетом указанной информации.-0-