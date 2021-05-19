На участке внешнего кольца МКАД сегодня ограничат движение

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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня будет ограничено движение на 13-м км внешнего кольца МКАД, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
"С 11.30 до 12.30 на 13-м км внешнего кольца МКАД запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги", - рассказали в СК.
В указанный период времени будет частично ограничено движение в направлении улицы Свислочской.
Следователи просят участников дорожного движения планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-