На улицах Витебска появятся торговые "трамвайчики"

21 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебский горисполком планирует развивать нестационарную уличную торговлю в едином формате с установкой торговых объектов, стилизованных под трамвайный вагон конца XIX века, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении экономики горисполкома.

Реализовать проект предполагается посредством продажи на аукционе права аренды участков городской территории площадью 6 кв.м, расположенных в общественных местах с активным пешеходным трафиком. Впервые в практике распоряжения коммунальными активами горисполком будет заключать с победителями торгов по этим лотам договоры аренды на 5 лет (не 1-3 года, как практикуется под другие цели). При этом участники проекта обязуются установить на арендованных площадках нестационарные торговые объекты определенного формата по утвержденному горисполкомом эскизу с вывеской "Витебский трамвай", а также определенным набором вариантов размеров, вида отделки и цветовых решений киоска. Кроме того, городская администрация определила ассортиментный перечень товаров для реализации в торговых "трамвайчиках". В него включены отдельные виды молочных продуктов (напитки и коктейли, мороженое и изделия из него), хлебобулочных и кондитерских изделий, безалкогольные напитки, а также чай, кофе, чипсы и другие продукты из картофеля.

Первые 10 лотов выставлены на торги 10 марта, параллельно ведется формирование аналогичных площадок, которые в последующем будут предлагаться в аренду также на аукционе. К участию в торгах приглашаются юридические лица, предприниматели и граждане. Начальная цена определена в размере Br33,8, а ежемесячная арендная плата составит 8 базовых арендных величин. Арендаторы должны заключить договор, в котором предусмотрены ответственность за нарушение границ предоставленного участка, а также размещение дополнительного торгового оборудования и других принадлежностей за его пределами.

Трамвай является визитной карточкой областного центра. Пуск этого вида транспорта состоялся 18 июня 1898 года. Витебск стал первым городом на территории современной Беларуси, где открыли трамвайное движение. Первоначально возвели две трамвайные линии, которые пересекались на Соборной площади. Одноколейная линия соединяла Задуновскую площадь с площадью возле еврейской больницы (сейчас здание станции скорой помощи на улице Космонавтов, 14). Двухколейный путь проходил от Конной площади до Могилевского рынка (часть современной площади Победы).

Протяженность путей составляла 5 км 150 м. Подвижной состав насчитывал 18 моторных и 16 прицепных вагонов. Трамваи ходили по четырем маршрутам с 7 утра до 9 вечера. Интервал ожидания вагона не превышал 15 минут.

В 1966 году создан музей истории витебского трамвая. В 2002 году ему присвоили звание "Народный музей". Культурный объект располагается в административном здании трамвайного депо.-0-