На велокарнавале "Viva Ровар" ожидается около 20 тыс. участников

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На велокарнавале "Viva Ровар - 2019" ожидается участие около 20 тыс. человек. Об этом сообщил журналистам генеральный менеджер велосипедного клуба "Минск" Алексей Иванов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году количество тех, кто зарегистрировался до мероприятия, мы умножали на три и получали конечную цифру. Теоретически, если говорить о 7 тыс. уже зарегистрированных участников в этом году, мы должны получить около 20 тыс. ", - сказал Алексей Иванов. Но главное, подчеркнул он, чтобы люди получили удовольствие от велокарнавала.

Председатель Белоруской федерации велосипедного спорта Наталья Цилинская также отметила, что одна из главных задач феста - положительные эмоции. "Мы не хотим делать соревнования. Люди приезжают на "Viva Ровар", чтобы обменяться своими чувствами к велосипеду", - сказала она.

Сегодня в Национальном пресс-центре были вручены сертификаты звездным послам Минской велосипедной недели. Ими стали обладательница титула "Мисс Беларусь - 2018" Мария Василевич, двукратная чемпионка мира в шоссейных велогонках Алена Омелюсик и председатель Белоруской федерации велосипедного спорта Наталья Цилинская.

Стартует "Viva Ровар" 18 мая в 15.00 у стелы "Минск - город-герой". Главная площадка феста расположится в парке Победы, где выступит группа "Рондо" во главе с рок-певцом, музыкантом и автором песен Александром Ивановым.

Зарегистрироваться для участия в фесте можно на официальном сайте мероприятия. Организаторами выступают Министерство спорта и туризма, Минский городской и областной исполкомы, Президентский спортивный клуб, Белорусская федерация велосипедного спорта, велосипедный клуб "Минск", Минское велосипедное общество.-0-