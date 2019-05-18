На велокарнавале "Viva Ровар" в Минске зарегистрировались более 12 тыс. участников

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для участия в велокарнавале "Viva Ровар" в Минске зарегистрировалось более 12 тыс. человек. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Беларуси Владимир Нестерович.

Собираться участники велокарнавала начали в 12.00 в парке Победы.

"Звучит музыка, работают зоны развлечений, люди приходят компаниями. Для участия в велокарнавале зарегистрировались более 12 тыс. человек, но организаторы отметили, что, по опыту прошлых лет, многие любители активного образа жизни присоединяются к заезду без номеров", - рассказал Владимир Нестерович.

Старт "Viva Ровар" запланирован на 15.00 у стелы "Минск - город-герой". Возглавят колонну министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, олимпийский чемпион 2008 года по гребле на каноэ-двойке Александр Богданович, известный белорусский велосипедист Евгений Гутарович, председатель Белоруской федерации велосипедного спорта Наталья Цилинская, эстрадный исполнитель и композитор Руслан Алехно.

Главная площадка феста расположится в парке Победы, где выступит группа "Рондо" во главе с рок-певцом, музыкантом и автором песен Александром Ивановым, также на сцену выйдет популярный дуэт #2Маши. Кроме этого, пройдут конкурс костюмов, конкурс на самый креативный велосипед, соревнования для корпоративных команд. Праздник продолжится до 20.00. "Viva Ровар" проводится в пятый раз.

Организаторами выступают Министерство спорта и туризма, Минский городской и областной исполкомы, Президентский спортивный клуб, Белорусская федерация велосипедного спорта, велосипедный клуб "Минск", Минское велосипедное общество.-0-