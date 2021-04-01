На ветрогенераторе в Мстиславском районе началась наладка оборудования

1 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Ветроэнергетическую установку высотой 172 м возводят в Мстиславском районе вблизи агрогородка Копачи. Сейчас здесь идет наладка оборудования. По словам заместителя председателя Мстиславского райисполкома Ольги Судиловской, это самый большой ветрогенератор не только в Беларуси, но и в СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

Работы по возведению ветрогенератора начались еще в сентябре 2020 года. Планируется, что на полную мощность он заработает в конце текущего года.

Сейчас на ветряк уже установлены лопасти, идет наладка оборудования - его настраивают специалисты из Дании и Польши. Ширина мачты - 6 м, внутри для удобства сотрудников установлен лифт. Длина лопасти - 62 м. "Мощность ветроэнергетической установки составит 3,4 мВт. Это сопоставимо с количеством энергии, которую наш район потребляет за несколько дней", - отметила заместитель председателя.

По словам Ольги Судиловской, в районе большое внимание уделяют развитию альтернативных источников энергии. Так, неподалеку от деревни Асмоловичи развернулась гелиоэнергетическая установка на площади 4 га. Она включает в себя почти 5 тыс. солнечных модулей, каждый мощностью 335 Вт.-0-