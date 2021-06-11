На VIII Форуме регионов Могилевская область планирует заключить контракты на $132 млн

11 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На VIII Форуме регионов Могилевская область планирует заключить экспортные коммерческие контракты с российскими контрагентами на общую сумму свыше $132 млн. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар.

"В рамках подготовки к VIII Форуму регионов Беларуси и России субъектами хозяйствования Могилевской области планируется заключить экспортные коммерческие контракты с российскими контрагентами на общую сумму свыше на сумму свыше $132 млн", - отметил Руслан Страхар.

Кроме этого, во время Форума регионов Могилевская область и представители Российской Федерации планируют подписать ряд важных соглашений. Так, планируется подписать соглашение между Могилевским областным исполнительным комитетом и правительством Самарской области Российской Федерации об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в сфере торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. Еще один документ - план мероприятий на 2022 - 2024 годы по реализации соглашения между правительством Республики Беларусь и администрацией Приморского края Российской Федерации о сотрудничестве в торгово-экономической, социальной и культурной сферах. "Могилевская область определена от Республики Беларусь в качестве координатора по сотрудничеству с Приморским краем Российской Федерации", - отметил зампред.

Представители Бобруйского горисполкома планируют подписать соглашение о сотрудничестве между Бобруйском и муниципальным образованием городского округа Сызрань Самарской области. А также с Уссурийским городским округом Приморского края Российской Федерации.

Могилевский областной Совет депутатов также примет участие в VIII Форуме регионов Беларуси и России. "К подписанию планируется соглашение с Тульской областной думой о сотрудничестве и развитии взаимоотношений", - отметил Руслан Страхар.

Также во время Форума пройдет выступление председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца "Научно-техническое сотрудничество на межрегиональном уровне как фактор устойчивого развития Союзного государства".

VIII Форум регионов Беларуси и России пройдет с 29 июня по 1 июля. Тема масштабного мероприятия - "Научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации".-0-