На внутреннем кольце МКАД затруднено движение транспорта

"В связи с оформлением ДТП с участием 4 единиц транспорта на внутреннем кольце МКАД в районе съезда с улицы Слободской движение затруднено и осуществляется по одной (второй) полосе для движения", - рассказали в ГАИ.

Инцидент произошел сегодня около 9.30. По предварительной информации, водитель БМВ при выезде с улицы Слободской на МКАД не уступил дорогу МАЗу, который двигался по первой полосе для движения со стороны улицы Громова в направлении улицы Шаранговича. Двигавшийся за МАЗом автомобиль "Фольксваген" попытался уйти от столкновения и взял влево, в результате чего оказался в 3-й полосе и совершил наезд на разделительный парапет. Далее столкновение с "Фольксвагеном" было совершено водителем "Рено", также двигавшимся в 3-й полосе. Водитель автомашины "Фольксваген" получил травмы средней степени тяжести и доставлен в медучреждение.

Госавтоинспекция просит водителей учитывать данную информацию при планировании маршрута и напоминает, что при выезде с второстепенной на главную дорогу необходимо предоставить преимущество в движении приближающимся по ней транспортным средствам, проявляя предельную внимательность.-0-