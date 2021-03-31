На воинском захоронении в Боброво Дубровенского района установят информационный стенд с QR-кодом

31 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В этом году при благоустройстве воинского захоронения в агрогородке Боброво Дубровенского района установят стенд с QR-кодом, с помощью которого можно будет получить историческую справку о павших воинах. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Людмила Дударева.

В Боброво расположено крупное воинское захоронение, где покоятся более 2,5 тыс. человек, чьи имена установлены, и шестеро неизвестных солдат. "Сейчас идет подготовка к благоустройству. Заказаны новые мемориальные плиты, куда будут нанесены новые имена, найденные по военным документам. На братской могиле установим стенд с QR-кодом. С его помощью посетители захоронения смогут открыть список павших солдат, и если отыщут знакомую фамилию, то смогут перейти по ней к документу с личной информацией. В нем будут указаны, например, место рождения, имена родственников, дата и место призыва, воинская часть, где он служил, ранения, если таковые были, место и дата гибели, награды", - рассказала заведующая отделом маркетинга и рекламы центральной районной библиотеки Надежда Дударева, которая занимается поисковой деятельностью около 5 лет.

Она отметила, что главная трудность при установлении новых имен павших солдат заключается в размытости границ населенных пунктов, где располагались найденные могилы. Территориальные изменения Дубровенского района после войны, неточные записи в военных донесениях и документах медсанбата, одинаковые названия деревень и поселков в разных регионах - по каждому случаю, с каждой фамилией приходится долго и кропотливо разбираться. Все найденные сведения собираются в один документ, который как раз и будет доступен для жителей и гостей района, желающих отыскать последнее пристанище своих родных.

Захоронение в Боброво станет восьмым, где имеется информационный стенд с QR-кодом. Ранее такие таблички установили на братских могилах и местах боевой славы в Орловичах, Лядах, Калиновке, Редьках, Петриках, Буде, Шалашино.-0-