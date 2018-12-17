На время новогоднего шествия в Минске 24 декабря городские автобусы направятся в объезд

Во время шествия. Фото из архива

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трассы некоторых автобусных маршрутов Минска 24 декабря изменятся в связи с проведением новогоднего театрализованного шествия Дедов Морозов и Снегурочек, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

Ориентировочно с 17.00 до 19.00 по маршруту пл. Независимости - пр. Независимости - пл. Октябрьская пройдет красочное костюмированное шествие, из-за чего движение транспорта будет перекрыто. Именно на это время трассы автобусных маршрутов, пролегающих через этот участок, изменяются.

Так, автобусы № 100, 1063-ТК, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1151-ТК от ул. Московская поедут через ул. Толстого, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, Я.Купалы, пр. Независимости в обоих направлениях (с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов "Романовская Слобода", "ст.м. Немига").

Маршрут № 115Э от АВ "Центральный" временно будет организован по ул. Бобруйская, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, Я. Купалы, пр. Независимости в прямом направлении, в обратном - по пр. Независимости, ул. Я. Купалы, Немига, К. Цеткин, Бобруйская (с остановкой "ст.м. Немига").

Автобусы маршрутов № 300Э, 1400-ТК от АВ "Центральный" объедут закрытый участок по ул. Бобруйская, Свердлова, Аранская, пр. Партизанский, ул. Ванеева, Ваупшасова, Радиальная, Филимонова, пр. Независимости в обоих направлениях и далее вернутся к привычным маршрутам.

Работа маршрутов № 1, 69, 119С от пр. Победителей будет организована по ул. Немига, К. Цеткин, Бобруйская до РК "Бобруйская" в прямом направлении, а в обратном - по ул. Бобруйская, пл. Мясникова, ул. Мясникова, ул. Немига, пр. Победителей.

Автобусы № 23, 65 направятся сразу до РК "Городской Вал" без выезда на просп. Независимости.

Маршрут № 40, 50С от ул. Московская проляжет по ул. Толстого, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, Романовская Слобода в прямом направлении, в обратном - по ул. Романовская Слобода, Немига, Мясникова.

По трассе троллейбусного маршрута № 6 поедет автобус №123: со стороны ул. Маяковского по ул. Свердлова, Кирова, Бобруйская в прямом направлении, в обратном - по ул. Бобруйская, Ленинградская, Свердлова.

Автобус № 1056-ТК объедет по ул. Бобруйская, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, пр. Победителей в прямом направлении, обратно - от пр. Победителей через ул. Немига, К. Цеткин, Бобруйская, Ульяновская, Свердлова; автобус № 1212-ТК - по ул. Бобруйская, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, Романовская Слобода в прямом направлении, в обратном - по ул. Романовская Слобода, Немига, К. Цеткин, Бобруйская, Ульяновская, Свердлова; № 1152-ТК - по ул. Бобруйская, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, Я. Купалы, пр. Независимости в прямом направлении, обратно - по пр. Независимости, ул. Я. Купалы, Немига, К. Цеткин, Бобруйская, Ульяновская, Свердлова.

Наконец, маршрут № 1119-ТК от пр. Победителей проляжет через ул. Немига, Я. Купалы, пр. Независимости в обоих направлениях.

Пассажиров просят учитывать изменения при планировании своих поездок.-0-