На Всебелорусском народном собрании хотелось бы обсудить темы декретного отпуска и жилья - мнение

5 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. От Витебской областной организации Белорусского союза женщин в VI Всебелорусском народном собрании будут участвовать 10 представительниц, которые хотели бы обсудить в числе прочих темы отпуска по уходу за ребенком и увеличения количества арендного жилья для молодых семей, рассказала корреспонденту БЕЛТА заведующий яслями-садом №10 Новополоцка Светлана Базыленко.

Руководитель дошкольного учреждения образования является и депутатом городского Совета депутатов. На личном приеме она обсуждает с жителями вверенного ей округа злободневные темы. Жаркую дискуссию у новополочан вызывает тема отпуска по уходу за ребенком. "В нашем городе достаточно детских садов. Некоторые из них готовы принимать ребятишек с одного года. Это было бы хорошим вариантом для тех молодых мам, которые хотят пораньше выйти на работу и начать трудиться, чтобы пополнить семейный бюджет", - отметила Светлана Базыленко. Она как педагог дошкольного образования сталкивается с этим вопросом непосредственно в работе.

В три года у ребенка происходит возрастной кризис. Ему сложно адаптироваться в новой группе, если до этого он проводил время только с родными. Из-за стресса от резкой смены обстановки малыши начинают чаще болеть.

"Как показывает педагогическая практика, дети в возрасте от года до двух легче приспосабливаются к новому социальному окружению, меньше подвержены стрессу, у них более высокий иммунитет. Поэтому сокращение срока отпуска по уходу за ребенком оправдано с точки зрения психофизического развития детей", - поделилась Светлана Базыленко.

Она считает, что эту тему следует рассмотреть прежде всего с позиции женщин. Для многих представительниц прекрасного пола более ранний выход на работу осложняется тем, что в детских садах не хватает мест. Если перераспределить их и предоставлять не только по месту жительства, но и работы матери, то проблема в некоторой степени может решиться. "В густонаселенных новых районах Новополоцка детские сады переполнены, тогда как в других учреждениях дошкольного образования города имеются свободные места. Конечно, удобно водить ребенка в сад, который находится в двух шагах от дома, но это вызывает определенные административные трудности. Что мешает женщине устроить ребенка в дошкольное учреждение рядом с работой? Такой вариант может быть решением проблемы наполняемости садов", - поделилась депутат.

Светлана Базыленко согласна и с предложением выплачивать пособие на ребенка в течение двух лет.

"Это помогло бы рационально распределить бюджет и направить финансы на увеличение зарплаты людям низкооплачиваемых профессий - дворникам, кухонным работникам, прачкам. К тому же, находясь 3 года в отпуске по уходу за ребенком, женщина нередко теряет профессиональные навыки. Когда она выходит на прежнее место работы, то ей приходится наверстывать упущенное, иногда и переучиваться, а это влечет за собой определенные затраты", - подчеркнула руководитель учреждения образования.

Еще одним из насущных вопросов для жителей не только Новополоцка, но и всей страны, является жилье. Светлана Базыленко в качестве варианта решения данной проблемы предлагает увеличить количество арендных квартир для молодых семей до 31 года. Многие из них не в состоянии приобрести собственное жилье, а первоначальный взнос за квадратные метры сильно бьет по карману начинающих специалистов. Поэтому получение арендной квартиры поможет улучшить жилищные условия. "Этот вопрос еще нужно обсудить с юристами и экономистами, все просчитать, но мне кажется, что все только выиграют, если арендных квартир будет больше", - предположила участник предстоящего масштабного форума.-0-