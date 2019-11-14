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14 ноября 2019, 12:59

На выборах чувствуешь ответственность за будущее страны - мнение

Екатерина Астапович во время голосования
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14 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Голосуя за того или иного кандидата, чувствуешь ответственность за будущее страны. Такое мнение сегодня корреспонденту БЕЛТА высказали во время досрочного голосования избиратели участка для голосования №14 Гродненского-Центрального избирательного округа №51.

Член участковой избирательной комиссии участка для голосования №14 Татьяна Титоренко (слева)
Член участковой избирательной комиссии участка для голосования №14 Татьяна Титоренко (слева)

Елизавета Зотикова
Елизавета Зотикова

Избирательный участок расположен в главном корпусе Гродненского государственного университета им. Янки Купалы. Он открылся 12 ноября для досрочного голосования для тех избирателей, у кого не будет возможности проголосовать непосредственно в день выборов. Сегодня избиратели приходят на участок достаточно активно. Причины для досрочного голосования у всех разные.

Во время голосования
Во время голосования

Член участковой избирательной комиссии участка для голосования №14 Татьяна Титоренко и Станислав Кривошеин
Член участковой избирательной комиссии участка для голосования №14 Татьяна Титоренко и Станислав Кривошеин

"Возможно, я буду работать в день основного голосования, - рассказывает Александра Биндюк, сотрудница одного из коммунальных предприятий Гродно. - Выходной или нет, а порядок поддерживать надо. Поэтому решила проголосовать досрочно. Считаю, что каждый голос важен. От нашего выбора зависит будущее страны. Наказ депутатам? Он простой: они должны знать проблемы и видеть пути решения".

Во время голосования
Во время голосования

Член участковой избирательной комиссии участка для голосования №14 Татьяна Калоша (слева) и Екатерина Астапович
Член участковой избирательной комиссии участка для голосования №14 Татьяна Калоша (слева) и Екатерина Астапович

Пенсионер Станислав Кривошеин готовился к выборам, изучал информацию о кандидатах заранее.

"Свой голос отдал за молодого кандидата. Никогда не пропускаю выборы. От нас же зависит, кто будет принимать те или иные решения, влияющие на развитие страны", - отмечает мужчина. Он подчеркивает, депутат должен действовать прежде всего в интересах своих избирателей.

Председатель участковой избирательной комиссии участка для голосования №14 Андрей Гецевич
Председатель участковой избирательной комиссии участка для голосования №14 Андрей Гецевич

"Я всю сознательную жизнь участвую в выборах, считаю, что таким образом каждый из нас влияет на будущее страны. Уверен, что мой голос важен, - отмечает пенсионер Валентин Васильевич. - А пришел на досрочные выборы, потому что собрался на рыбалку».

Председатель участковой комиссии Андрей Гецевич рассказывает, что из 1,8 тыс. избирателей на участке - около 700 студенты, более 200 из которых голосуют впервые. Для них подготовлены традиционные поздравления и сувениры.

"Наверное, именно во время выборов ощущаешь, что уже стал полноправным гражданином. Я голосую, определяю будущее страны - это и ответственно, и интересно", - рассказывает студентка второго курса ГрГУ им. Янки Купалы Екатерина Астапович. Она довольно долго стоит у стенда с информацией о кандидатах. Признается, что к выбору постаралась подойти со всей ответственностью. На вопрос, почему пришла на досрочные выборы, отвечает, что планирует на выходные поехать в родные Осиповичи.

В Гродненской области образовано 13 избирательных округов, по которым в депутаты парламента баллотируются 60 кандидатов, также - 669 избирательных участков. Досрочное голосование проводится на 629 из них. Еще 40 участков, образованных в санаториях и лечебных учреждениях, откроются в день выборов, 17 ноября.-0-

Фото Леонида Щеглова

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