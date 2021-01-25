На заключительном этапе республиканской олимпиады Гомельскую область представят 230 школьников

25 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На заключительном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам, который пройдет в марте 2021 года, Гомельскую область представит команда из 230 учащихся. Об этом сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме начальник главного управления образования Руслан Смирнов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Команда области для участия в республиканской олимпиаде уже сформирована (по итогам областного этапа. - Прим. БЕЛТА). Половина из них (117 человек) - представители Гомеля. Значительно представлены в команде Мозырский, Жлобинский, Светлогорский районы, областные лицеи. Есть в составе и представители небольших районов, в том числе 5 сельских школьников из Мозырского, Петриковского, Буда-Кошелевского, Гомельского и Калинковичского районов", - сказал Руслан Смирнов.

По его словам, заочная подготовка олимпиадников и занятия на местах уже начались. Областной институт развития образования занимается организацией учебных сборов, которые поэтапно проведут на его базе. Школьники будут работать с преподавателями вузов, лучшими учителями области.

Руслан Смирнов отметил, что заключительный этап олимпиады пройдет в 10 городах страны. Гомель примет лучших знатоков пяти иностранных языков со всей республики, Жлобин - участников олимпиады по истории.

Начальник главного управления привел и результаты областного этапа. Участие в нем приняли 1020 школьников из всех районов региона. По итогам вручили 467 дипломов. Наибольшее число дипломантов подготовили в Советском, Центральном, Железнодорожном районах Гомеля и Жлобинском и Мозырском районах.

В числе победителей и 19 сельских школьников из 10 районов. "Практически ежегодно дипломантами областной олимпиады становятся учащиеся небольших школ Гомельского, Буда-Кошелевского, Калинковичского, Петриковского, Светлогорского, Жлобинского и Рогачевского районов", - подчеркнул Руслан Смирнов.

На счету гимназий и лицеев в этом году чуть больше половины дипломов. Шестой год подряд лидер рейтинга - гимназия №51 Гомеля, имеющая 30 дипломов. "Значительно улучшили свои позиции Гомельский областной лицей, гимназия №14 Гомеля. Воспитать даже одного конкурентоспособного олимпиадника - задача не из легких", - сказал начальник главного управления. Он убежден, что победы в олимпиадах - это огромный труд всего коллектива.

По словам Руслана Смирнова, в формат олимпиады в нынешнем учебном году коррективы внесла эпидемиологическая ситуация - были отменены традиционные торжественные и культурно-массовые события. Особое внимание на всех этапах уделяли санитарно-эпидемиологическим требованиям.-0-