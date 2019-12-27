На "Зимние каникулы в ПВТ" приглашают почти тысячу школьников

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1 тыс. школьников со всей Беларуси смогут посетить компании-резиденты Парка высоких технологий во время акции "Зимние каникулы в ПВТ", сообщили БЕЛТА в парке.

В этом году акция проходит в Минске, Могилеве, Бресте, Гродно, Полоцке. Первые экскурсии уже прошли в столице.

Цель акции - развитие интереса школьников к изучению современных информационных технологий и профессиям, связанным с IT.

"По мнению экспертов, сегодняшняя молодежь может сменить более десятка рабочих мест в различных отраслях за одно поколение. Многие из этих рабочих мест еще не созданы, многие из существующих будут сокращены. Причина - роботизация и активное внедрение информационных технологий. Однако для IT-отрасли это означает только больше работы для ее представителей - эта сфера будет активно развиваться", - отметили в ПВТ.

Во время посещения IT-компаний ребята узнают о востребованных на рынке труда профессиях в отрасли, встречаются с молодыми IT-специалистами, изучают, как выстроен процесс разработки ПО, кто принимает в нем участие. Со школьниками делятся секретами генерирования идей и воплощения их в жизнь.

Акция "Зимние каникулы в ПВТ" продлится до 10 января 2020 года.-0-