На Золотой Горке в Минске 17 апреля состоится инсценированный Крестный путь

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Золотой Горке в Минске 17 апреля пройдет инсценированный Крестный путь, сообщил на пресс-конференции Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во время Страстной недели размышляем о последних днях Иисуса Христа, особенно о его смерти и воскресении. Завтра на Золотой Горке в 18.00 начнется традиционный инсценированный Крестный путь. Приглашаем всех. Возглавит эту молитву епископ-помощник Минско-Могилевской архиепархии Юрий Кособуцкий, после пройдет святая месса", - сказал Тадеуш Кондрусевич.

Вечером в Великий четверг в костелах пройдет святая служба воспоминания установления сакрамента Евхаристии, сакрамента священства. В этот день проводится обряд омовения ног 12 мужчинам.

Великая пятница - это единственный день в году, когда нет святой мессы. В зависимости от количества прихожан в костелах с разными интервалами проходит освящение пасхальной еды.

Главная святая месса в архикафедральном соборе Святого Имени Пресвятой Девы Марии состоится в 21.00. В этом году трансляции из Минска не будет. Это связано с тем, что Брест отмечает 1000-летие, поэтому Конференция бискупов решила, что правильнее провести прямую трансляцию праздничного богослужения на Пасху из Костела Воздвижения Святого Креста в Бресте, чтобы подчеркнуть значение этого города.-0-