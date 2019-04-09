На звонницу Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске начали поднимать 13 колоколов

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялось освящение и началось поднятие 13 колоколов на звонницу Храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших. Освящение колоколов возглавил Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Колокола отлиты на воронежском предприятии "Вера", которое считается одной из лучших мастерских по качеству сплава и профессионализму литейщиков. Предприятие выиграло тендер на изготовление звонов для Храма-памятника в честь Всех Святых.

Каждый колокол уникален своим посвящением и барельефными изображениями, а также имеет свое название по тональному ряду. Например, дополняет группу "Великопостный благовестник". На нем изображены иконы: Сошествие во ад, Голгофа, Рождество Христово и Ветхозаветная Пасха. Он посвящен всем новомученикам и исповедникам. "Подзвонная", или альтовая группа, включает 6 колоколов. Посвящены они Господу, Божьей Матери, Всем Святым, белорусским святым, безвинно убиенным и жертвам, спасению Отечества послужившим. Малая "зазвонная" группа также состоит из шести колоколов. Самый тяжелый из них - 25 кг. Самый легкий - 7 кг.

"Сегодня историческое событие не только для города Минска, но и для всей страны. Храм-памятник обрел свой голос. Обрел его в полную силу. Теперь он сможет благовествовать звоном своих колоколов, который наполняет благодатью сам воздух и все вокруг. Первый колокол, самый большой 5-тонный благовестник - памятный дар главы государства в память о павших воинах Беларуси. Первый удар в колокол сделал Президент Беларуси в 2006 году. Тогда свое звучание обрел 5-тонный благовестник, который был поднят вместе с двумя другими благовестниками. Один из них прославляет светлое имя Патриарха Алексия II, второй - благодарно напоминает об архипасторском попечении почетного Экзарха Митрополита Филарета. И эти колокола тоже являются даром", - отметил настоятель Всехсвятского прихода протоиерей Федор Повный.

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