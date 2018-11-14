Набережная и парк появятся вдоль Березины в Борисове

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове планируется построить набережную с парковой зоной вдоль Березины. Такая информация размещена на сайте Борисовского райисполкома, сообщает БЕЛТА.

Общественное обсуждение проекта "Набережная в пойме реки Березина в Борисове" прошло с 3 октября по 3 ноября. Строительство развернется в следующем году по левому берегу реки между пешеходным и автомобильным мостами по ул. Гагарина. Площадь участка - 14,8 га.

На первом этапе проекта предусматривается возведение набережной, устройство монолитных лестниц, причала, зоны отдыха, видовой площадки. Второй этап включает прокладку сетей инженерного обеспечения, создание многофункционального паркового комплекса и входной площадки в парк. Для гостей и жителей города подготовят авто- и велопарковки, пешеходные аллеи и дорожки, волейбольные и детские площадки, комфортные места для отдыха, а также оборудуют площадки для беседок и др.

В 2019 году Борисов примет областной фестиваль-ярмарку тружеников села "Дажынкі". По традиции, город будет комплексно благоустроен.-0-