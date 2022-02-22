Наблюдатель: атмосфера на участке для голосования на референдуме спокойная и доброжелательная

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Атмосфера на участке для голосования на референдуме спокойная и доброжелательная, заявил наблюдатель Андрей Брановец. Об этом БЕЛТА сообщили в ФПБ.

По его словам, участок №24 в Бресте открылся с соблюдением всех норм законодательства.

"Как и ожидалось, наш участок открылся вовремя в соответствии с Избирательным кодексом. В присутствии четырех наблюдателей были опечатаны урны, и комиссия приступила к работе. Люди уже приходят и делают свой выбор. Атмосфера на участке спокойная и доброжелательная. Уверен, что так будет и все последующие дни. Все условия для голосования созданы", - отметил Андрей Брановец.

В Беларуси стартовало досрочное голосование на референдуме по Конституции. Оно пройдет в Беларуси с 22 по 26 февраля включительно. Заблаговременно могут проголосовать избиратели, которые не смогут этого сделать в день проведения референдума 27 февраля.

Участки для голосования будут открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Официального подтверждения причин, по которым человек не может проголосовать в основной день, не нужно. При себе избирателю нужно иметь паспорт. Бюллетень выдается также при предъявлении военного билета (для военнослужащих срочной службы), служебного удостоверения работника госоргана (организации), водительских прав. Проголосовать можно и по пенсионному удостоверению, удостоверению инвалида (при наличии фотографии), студенческому билету. Если избиратель потерял паспорт или его украли, то на участок ему нужно взять с собой справку из органов внутренних дел, подтверждающую личность гражданина.

В основной день, 27 февраля, участки для голосования будут работать с 8.00 до 20.00.-0-