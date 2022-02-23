Наблюдатель: борисовчане приходят на голосование семьями

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй день на участке проходит в атмосфере позитива. Своим впечатлением о работе поделилась наблюдатель на участке №66 Борисова Наталья Сильченко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

"Участок, на котором я работаю в эту электоральную кампанию, находится на окраине города, в частном секторе. Признаться, мы не ожидали большой активности. Тем сильнее было наше удивление, когда граждане стали приходить целыми семьями, я бы сказала - поколениями: родители, дети, внуки. И что больше всего радует, так это настроение, с которым люди приходят на участок. Очень позитивная атмосфера", - сказала Наталья Сильченко.

Как отметила наблюдатель, сегодня также повезло с погодой: в Борисове по-весеннему тепло и солнечно. "Это, конечно, способствует активности граждан. Сегодня поступали и звонки от тех, кто не может самостоятельно прийти на участок, с просьбой организовать возможность проголосовать дома в основной день 27 февраля", - рассказала она.-0-