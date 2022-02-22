Наблюдатель: досрочное голосование проходит в полном соответствии с законодательством

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Досрочное голосование проходит в полном соответствии с законодательством. Таким мнением поделился наблюдатель на участке №31 Минска Анатолий Урецкий. Об этом БЕЛТА сообщили в ФПБ.

Как рассказал Анатолий Урецкий, первый избиратель пришел в 10.00, сразу же после открытия участка. "Открытие участка и опечатывание урны прошло в полном соответствии с законодательством. Работают у нас три наблюдателя. За два часа работы уже больше 20 человек отдали свой голос, и что интересно, приходят в основном мужчины. Но приходит и молодежь, и люди пожилого возраста. Однако особую активность мы ожидаем после 17.00, когда люди будут возвращаться домой с работы. Атмосфера на участке доброжелательная, люди идут охотно. Уверен, что такую атмосферу удастся сохранить всю эту неделю", - прокомментировал наблюдатель.

В Беларуси стартовало досрочное голосование на референдуме по Конституции. Оно пройдет в Беларуси с 22 по 26 февраля включительно. Заблаговременно могут проголосовать избиратели, которые не смогут этого сделать в день проведения референдума 27 февраля.

Участки для голосования будут открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Официального подтверждения причин, по которым человек не может проголосовать в основной день, не нужно. При себе избирателю нужно иметь паспорт. Бюллетень выдается также при предъявлении военного билета (для военнослужащих срочной службы), служебного удостоверения работника госоргана (организации), водительских прав. Проголосовать можно и по пенсионному удостоверению, удостоверению инвалида (при наличии фотографии), студенческому билету. Если избиратель потерял паспорт или его украли, то на участок ему нужно взять с собой справку из органов внутренних дел, подтверждающую личность гражданина.

В основной день, 27 февраля, участки для голосования будут работать с 8.00 до 20.00.-0-