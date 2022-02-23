Наблюдатель: голосование идет активно, люди не привыкли откладывать важные дела на потом

23 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области голосование идет активно, люди не привыкли откладывать важные дела на потом. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала наблюдатель на Днепровском участке для голосования №8 Быхова Ольга Квартальная.

"Люди, чья работа связана с сельским трудом, не привыкли откладывать важные дела на потом, поэтому и приходят голосовать досрочно, - сказала Ольга Квартальная. - Участок расположен в микрорайоне Колос в здании ОАО "ПМК-85 Водстрой". Часть прикрепленных к нему людей работают тут же на предприятии, поэтому голосуют заранее - в удобное для них время".

На досрочное голосование идут активно и молодежь, и люди постарше. Говорят, что не хотят оставаться в стороне от важного события в жизни страны. "И я их понимаю как гражданин и наблюдатель с очень большим стажем, - сказала Инесса Зайковская, наблюдатель от КПБ. - В суверенной Беларуси я была наблюдателем 4 раза, а в советское время участвовала в работе участковых комиссий на выборах".

Как рассказала Елена Паценко, наблюдатель от Белорусского союза женщин на участке №2 агрогородка Михалево Могилевского района, в первый день досрочного голосования на референдуме свой голос отдали 38 человек. Все проходит в спокойной и доброжелательной атмосфере.

В национальном профцентре продолжает работать общественный информационный центр по наблюдению за референдумом. Ежедневно в нем аккумулируется информация о ходе референдума от более чем 40 тыс. национальных наблюдателей.-0-