Наблюдатель из Витебска: еще до открытия участка люди начали занимать очередь

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще до открытия участка люди начали занимать очередь. Об этом рассказал индивидуальный предприниматель, наблюдатель участка №1 Первомайского района Витебска Виктор Николаев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

"Хочется отметить, что еще до начала работы участка перед входом собрались желающие принять участие в референдуме. Много бабушек сидели на лавочках в ожидании открытия. За первые 15 минут работы участка проголосовало порядка 15 человек. Люди приходят на участок с праздничным настроением", - сказал Виктор Николаев.

Наблюдатель отметил, что голосование проходит без инцидентов: "Что касается непосредственно моей работы, то на данный момент нарушений при наблюдении обнаружено не было".-0-