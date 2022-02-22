Наблюдатель: люди очень позитивно настроены

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди очень позитивно настроены, заявила наблюдатель на участке № 4 г.Добруша Ольга Шевченко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.

"Ровно в 10.00 наш участок открылся, урны опечатали в присутствии троих наблюдателей. Я уже не первый раз работаю в таком качестве в электоральных кампаниях, мне есть с чем сравнить. И я вижу, как активны люди сегодня", - сказала Ольга Шевченко.

По ее словам, люди очень позитивно настроены. "Это видно сразу. Приходят с хорошим настроением", - добавила наблюдатель.-0-