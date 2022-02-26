Наблюдатель на референдуме: многие гомельчане приходят с детьми, показывая им важность участия в жизни страны

26 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Многие гомельчане приходят на референдум с детьми, показывая им важность участия в жизни страны. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился наблюдатель от Белорусского республиканского союза молодежи Игорь Сацукевич.

Студент 4-го курса ГГУ имени Ф.Скорины Игорь Сацукевич закреплен наблюдателем от Белорусского республиканского союза молодежи на участке №32, который расположен в Гомельском ледовом дворце спорта. Он отметил, что досрочная кампания по конституционному референдуму проходит спокойно, в соответствии с Избирательным кодексом. "Гомельчане понимают важность этой электоральной компании. Позитивно настроены, приходят на участки, чтобы отдать свой голос за стабильное будущее родной страны. Многие семьи приходят с маленькими помощниками - детьми. Это очень важный момент, ведь уже с детства им прививается чувство ответственности и важности участия в жизни страны. Некоторые жители микрорайона приходили на участок вечером, возвращаясь с работы", - рассказал он.

"Все проходит спокойно. Атмосфера на участке дружеская. Замечаний к комиссии или организации работы участка к этому моменту нет", - добавил наблюдатель.

Лично сам Игорь Сацукевич также ответственно отнесся к электоральной кампании. "С большим интересом изучил все предлагаемые поправки и дополнения, посетил открытые диалоги, на которых вносили предложения и поясняли корректировки. В роли наблюдателя выступаю впервые. Рад, что союз молодежи предоставил мне и другим молодым людям возможность принять участие в таком важном для нашей страны событии", - сказал Игорь Сацукевич.

Заместитель начальника составного цеха ОАО "Гомельстекло" Никита Кравцов наблюдает за ходом конституционного референдума на участке №15 в Гомеле. "Никаких нарушений, которые могли бы повлиять на исход результатов, зафиксировано не было. Референдум проходит строго в соответствии с законодательством. Я отслеживал все процессы - от открытия участков до опечатывания урн. Люди проявляют активность. Сотни человек воспользовались правом отдать свой голос досрочно. Сам также принял участие в досрочном голосовании, так как 27 февраля буду на участке работать в качестве наблюдателя", - поделился он.

Главный специалист Советской РО БРСМ Владимир Попов в эти дни работает в районной комиссии по референдуму. "Это интересный для меня опыт. Благодарен Белорусскому республиканскому союзу молодежи за эту возможность. До старта кампании прошел специальное обучение. В доступной форме нам рассказали о правилах работы на участке, механизме взаимодействия с правоохранительными органами при возникновении нарушений и т.д. Проведен спецкурс и для волонтеров. Они будут помогать людям с ограниченными возможностями ориентироваться на участках. Важно участие каждого. Ведь референдум - ответственность каждого человека за будущее Беларуси", - резюмировал он.-0-