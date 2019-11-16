Наблюдатель не должен дискредитировать свою миссию - мнение

16 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Наблюдатель должен действовать четко в соответствии с должностной инструкцией. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА наблюдатель от Федерации профсоюзов Беларуси, работающая на избирательном участке №18 в Витебске, Лидия Босова.

"Очень важно вести себя корректно, чтобы не дискредитировать свою миссию. Наша основная задача - смотреть за процессом, пресекать возможные нарушения - это дело комиссии. Функции четко разделены", - подчеркнула Лидия Босова. Наблюдатель напомнила, что во время досрочного голосования ежедневно после окончания работы избирательного участка каждый наблюдатель заполняет бланк, на котором есть специальная графа для внесения замечаний по процессу голосования. "Именно туда и вносятся соответствующие сведения, чтобы все было сделано в соответствии с законодательством и впоследствии не вызывало никаких вопросов или сомнений", - отметила она.

"На нашем участке за пять дней досрочного голосования своим правом воспользовалось уже достаточно много людей, так как рядом находится студенческое общежитие. Понятно, что у молодежи свои планы на выходной день. Никаких нарушений мной на данный момент не замечено, случаев отсутствия избирателей в списках не было, опечатывание урн для бюллетеней проводится по инструкции. Пока все идет по закону, как пройдет основной день - увидим завтра", - добавила наблюдатель.

В Витебской области создано 768 участков. Проголосовать на них досрочно можно будет по 16 ноября включительно. Избирательные участки будут открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Основной день выборов в Палату представителей пройдет 17 ноября.-0-