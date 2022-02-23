Наблюдатель: не стоит бояться, если ты честно делаешь свою работу

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не стоит бояться, если ты честно делаешь свою работу. Таким мнением поделился с корреспондентом БЕЛТА национальный наблюдатель от БРСМ, инженер по качеству ОАО "Борисовдрев" Евгений Станкевич.

"Наблюдаю на участке №32 в Борисове. Опыт и закалку получил на прошлых выборах. Я знаю, что на некоторых новичков кое-кто пытается оказать давление. Не стоит бояться, если ты честно делаешь свою работу. В данном случае - работу наблюдателя согласно установленным правилам. Пока я не видел, чтобы кто-то пытался нарушать размеренную работу комиссии по референдуму. Уверен, что у нас все пройдет хорошо", - рассказал Евгений Станкевич.

По его словам, для наблюдателей на участке созданы все необходимые условия. "Планирую находиться на участке в четверг, субботу и воскресенье", - добавил наблюдатель.

По последним данным ЦИК, комиссиями по референдуму аккредитованы 44 296 национальных наблюдателей. Из них БРСМ представляют 5017 человек.-0-