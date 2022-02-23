Наблюдатель: обстановка на участках располагающая

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обстановка на участках положительная и располагающая. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась национальный наблюдатель, педагог-организатор средней школы №25 города Борисова Анастасия Лясковская.

"К обязанностям наблюдателя приступила вчера. Представляю нашу молодежную организацию - БРСМ. Совмещаю наблюдение с основной работой. Тружусь на участке для голосования №18 в Борисове в свободное от работы время. Обстановка здесь очень положительная и располагающая. К моему удивлению, люди действительно активно участвуют в голосовании, именно досрочном", - рассказала Анастасия Лясковская.

По ее словам, быть в гуще общественно-политических событий страны и приносить пользу является ее гражданской позицией. "Занимаю активную гражданскую позицию, поэтому решила быть наблюдателем на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию нашей страны. Свой гражданский долг уже исполнила, сразу в первый день досрочного голосования, - поделилась она. - Люди идут постоянно. Вчера ровно к началу работы участка пришло сразу семь человек".

По последним данным ЦИК, комиссиями по референдуму аккредитованы 44 296 национальных наблюдателей. Из них БРСМ представляют 5017 человек.-0-