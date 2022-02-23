Наблюдатель от БРСМ: молодежь активно подключается к электоральной кампании

23 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Отрадно, что молодежь активно подключается к электоральной кампании. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась член Гомельской областной комиссии по референдуму, заведующий отделом обкома БРСМ Юлия Калькова.

Юлия Калькова активно участвует в электоральных кампаниях в стране с 2015 года. Не раз была членом участковой комиссии и наблюдателем, поэтому роль наблюдателя на конституционном референдуме-2022 для нее не нова. "Направление меня в качестве наблюдателя в областную комиссию от БРСМ - это своего рода знак доверия и ответственности. Приступила к своим обязанностям. Сразу после аккредитации посещаю заседания каждой областной комиссии по референдуму. Заседания комиссии проходят в штатном режиме", - рассказала она.

Как национальный наблюдатель от БРСМ Юлия Калькова отметила положительный настрой молодежи. "Отрадно, что учащиеся, студенты, работающая молодежь активно подключается к электоральной кампании. Еще на этапе обсуждения предлагаемых конституционных новшеств был большой интерес от парней и девушек. На дискуссионных площадках они живо интересовались изменениями, просили разъяснить и аргументировать отдельные позиции. Это значит, что молодежь осмысленно и взвешенно принимает решение, делает выбор в пользу будущего поступательного развития страны", - сказала она

В ближайшие дни гомельчанка планирует посетить участок для голосования всей семьей. "Мы принимаем участие в каждой электоральной кампании, ведь неравнодушны к общественно-политической жизни своей страны", - подчеркнула она.-0-