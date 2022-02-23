Наблюдатель от БРСМ: молодежь активно подключается к электоральной кампании

Референдум
Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 23 февраля 2022
Минск +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:18 Сивец: белорусские беглые сейчас находятся в политической агонии Общество
20:12 Назаров: техника МТЗ помогает белорусскому сельскому хозяйству добиваться высоких результатов Экономика
20:12 Откуда на самом деле очереди на границе? Рассказывает глава Государственного таможенного комитета Общество
20:06 Ефремов: государство, беря на себя социальные обязательства, вправе рассчитывать на поддержку граждан Общество
20:02 Целевые показатели и индикаторы качества выпускаемой продукции в отраслях на 2022 год будут изменены Экономика
19:57 Посол Беларуси обсудил с премьер-министром Боснии и Герцеговины перспективы сотрудничества Политика
19:52 Российский эксперт: раны от внешнего управления могут заживать в Украине веками Общество
19:49 Александр Гриневич назначен постоянным и полномочным представителем Беларуси при ОДКБ Президент
19:48 Богдан: скорая медпомощь укладывалась в нормативы по прибытию даже в ковидные пики Общество
19:47 Армейский стиль жизни: какие правила царят в семье, где оба родителя - военные? Регионы
19:43 Егорченков: Беларусь и Россия будут совместно отражать общие угрозы с южного и западного флангов Общество
19:40 Гигин: для России сейчас важно координировать военные и политические действия с Беларусью Общество
19:35 С Первым о главном. Лукашенко встретится с известными белорусскими журналистами Президент
19:27 Организации Госстандарта готовят изменения в 7 техрегламентов ЕАЭС Экономика
19:03 Авраменко: референдум определит контур будущего развития страны Общество
18:48 В Беларуси усовершенствована работа с кадрами в госорганах Президент
18:48 Наблюдатель от БРСМ: молодежь активно подключается к электоральной кампании Регионы
18:47 ФОТОФАКТ: Досрочное голосование на референдуме по Конституции проходит в Минске Регионы
18:40 БГУ приглашает учащихся поучаствовать в конкурсе творческих работ "Свет православия" Общество
18:36 Наблюдатель: не стоит бояться, если ты честно делаешь свою работу Регионы
18:32 Богдан: омикрон далеко не безобидный вирус Общество
18:30 Музыкальная программа Белгосфилармонии "Снег идет" прозвучит в галерее Савицкого 25 февраля Культура
18:26 Русый: с удовольствием отдал свой голос за Конституцию будущего Общество
18:26 Минэнерго намерено развивать новые подходы по поддержке молодых специалистов в организациях отрасли Экономика
18:17 Белорусские паралимпийцы готовы успешно выступить на Играх в Пекине Спорт
18:12 Воин-афганец о ситуации в Украине: войны ни к чему хорошему не приводят Регионы
18:08 Мингорисполком и облисполкомы проведут 26 февраля прямые телефонные линии Общество
18:05 Наблюдатели: уже с первых часов досрочного голосования люди активно приходят на участки Общество
18:01 Белорусы заняли 18-е место в эстафете на юниорском ЧМ по лыжным гонкам Спорт
18:00 Будущие руководители АПК Гомельской области пройдут практику в лучших сельхозпредприятиях Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
23 февраля 2022, 18:48

Наблюдатель от БРСМ: молодежь активно подключается к электоральной кампании

Новости темы "Референдум по Конституции"
Авраменко: референдум определит контур будущего развития страны
ФОТОФАКТ: Досрочное голосование на референдуме по Конституции проходит в Минске

23 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Отрадно, что молодежь активно подключается к электоральной кампании. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась член Гомельской областной комиссии по референдуму, заведующий отделом обкома БРСМ Юлия Калькова.

Юлия Калькова активно участвует в электоральных кампаниях в стране с 2015 года. Не раз была членом участковой комиссии и наблюдателем, поэтому роль наблюдателя на конституционном референдуме-2022 для нее не нова. "Направление меня в качестве наблюдателя в областную комиссию от БРСМ - это своего рода знак доверия и ответственности. Приступила к своим обязанностям. Сразу после аккредитации посещаю заседания каждой областной комиссии по референдуму. Заседания комиссии проходят в штатном режиме", - рассказала она.

Как национальный наблюдатель от БРСМ Юлия Калькова отметила положительный настрой молодежи. "Отрадно, что учащиеся, студенты, работающая молодежь активно подключается к электоральной кампании. Еще на этапе обсуждения предлагаемых конституционных новшеств был большой интерес от парней и девушек. На дискуссионных площадках они живо интересовались изменениями, просили разъяснить и аргументировать отдельные позиции. Это значит, что молодежь осмысленно и взвешенно принимает решение, делает выбор в пользу будущего поступательного развития страны", - сказала она

В ближайшие дни гомельчанка планирует посетить участок для голосования всей семьей. "Мы принимаем участие в каждой электоральной кампании, ведь неравнодушны к общественно-политической жизни своей страны", - подчеркнула она.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БРСМ
Новости рубрики Регионы
Армейский стиль жизни: какие правила царят в семье, где оба родителя - военные?
ФОТОФАКТ: Досрочное голосование на референдуме по Конституции проходит в Минске
Наблюдатель: не стоит бояться, если ты честно делаешь свою работу
Воин-афганец о ситуации в Украине: войны ни к чему хорошему не приводят
Фото из архива Будущие руководители АПК Гомельской области пройдут практику в лучших сельхозпредприятиях
Рогащук - военнослужащим: мы обеспечим экономический тыл, а вы защиту нашей Беларуси
Главное
Лукашенко: День защитников Отечества - праздник каждого, кто готов стать на защиту суверенитета страны
Сергеенко о 4-миллионном тракторе МТЗ: это подарок всему нашему народу и стране
Разговор о важном: Кочанова встретилась с победителями конкурса "Знай свою Конституцию"
Акция ко Дню защитников Отечества на приобретение недвижимости! Экономия при покупке до 25 000 рублей!
Топ-новости
В Беларуси усовершенствована работа с кадрами в госорганах
С Первым о главном. Лукашенко встретится с известными белорусскими журналистами
Откуда на самом деле очереди на границе? Рассказывает глава Государственного таможенного комитета
Петришенко: более Br8 млрд направлено на финансирование здравоохранения в прошлом году
Карпович: мы не уникальны в том, что вносим изменения в Конституцию
Пиневич: количество заболевших COVID-19 снижается во всех регионах Беларуси
Взрослые поликлиники продолжат принимать пациентов по воскресеньям
Воинский контингент экскурсантов побывал во Дворце Независимости
Медик советует, как в домашних условиях восстановить ребенка после омикрона
ФОТОФАКТ: На МТЗ презентовали четырехмиллионный трактор BELARUS
Боровик: белорусская власть осознает всю ответственность политической трансформации
Успешная модернизация и рекордный экспорт: как развивается "Беллесбумпром"
МТС "прокачал" 4G-интернет по всей Беларуси
За сутки в Беларуси зарегистрированы 6230 пациентов с COVID-19, выписаны 1809
Рунец: участие в референдуме - долг и обязанность каждого гражданина
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Референдум по Конституции Проект "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.