Наблюдатель от БСЖ: референдум в Гомеле проходит организованно

27 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Конституционный референдум в Гомеле проходит организованно. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась председатель Советской районной организации "Белорусский союз женщин" Людмила Сапего.

Людмила Сапего избрана наблюдателем при Гомельской областной комиссии по проведению референдума. "Могу с уверенностью сказать, что подготовке самого важного для всех нас и нашей страны мероприятия было уделено огромное внимание. Очень важно, что голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию проходит организованно. В областную комиссию поступают сведения о ходе голосования по всему региону", - пояснила она.

По словам наблюдателя, замечаний о ходе голосования нет. "Хочу отметить, что наблюдается высокая активность населения в досрочном голосовании и приятно видеть, что среди участников много молодежи", - подчеркнула Людмила Сапего.

Гомельчане по итогам досрочного голосования проявили наибольшую активность на референдуме. Эта тенденция сохраняется и в основной день, резюмировала наблюдатель.-0-