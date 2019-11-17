Наблюдатель от СНГ отмечает комплексный подход в организации выборов на местах

17 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Комплексный подход в организации работы избирательных участков в Гомеле заслуживает благодарности. Таким мнением поделился председатель Курской областной Думы, наблюдатель миссии СНГ от России Николай Жеребилов в беседе с корреспондентом БЕЛТА.

Вместе с коллегами по миссии международный наблюдатель работает на избирательных участках в областном центре. В 8.00 он участвовал в открытии одного из них, стал свидетелем всех связанных с этим процедур. "Прогнозируемо, что с самого утра воскресного дня на участках было не очень много людей, ближе к обеду активность гомельских избирателей заметно выросла", - подчеркнул Николай Жеребилов.

В течение дня группа наблюдателей посетила более 10 избирательных участков. По словам собеседника, нет оснований для каких-либо претензий или нареканий по их деятельности. "Комплексный подход в организации, четкое исполнение требований закона и прозрачность работы заслуживают благодарности. Думаю, такого же мнения после посещения участков придерживаются и мои коллеги", - поделился Николай Жеребилов.

Также наблюдатель особо отметил ориентир на индивидуальные потребности избирателей. Так, на многих участках граждане могли проконсультироваться с юристом по интересующим их вопросам либо получить рекомендации специалистов психологической службы. В каждой точке организована работа торговли, подготовлена обширная программа.

В Гомельской области на 17 мест в Палате представителей претендуют 72 кандидата. В регионе действуют 1 009 избирательных участков для голосования. По состоянию на 14.00 проголосовали более 649,5 тыс. избирателей, или 60,09% от общего числа жителей региона, включенных в списки для голосования.-0-