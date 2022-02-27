Наблюдатель от СНГ: с большим интересом посетим сельские участки для голосования

27 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области международным наблюдателям интересно посетить сельские участки для голосования на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Об этом сообщил сегодня в Бресте наблюдатель от миссии СНГ, заместитель директора Департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Исполнительного комитета СНГ Алим Джаксыбеков, передает корреспондент БЕЛТА.

Долгосрочные наблюдатели ранее оценили подготовку к референдуму в Барановичском и Ивацевичском районах. Перед началом основного дня голосования они прибыли на участок №1 в Бресте. "В целом отмечаем высокую степень подготовки. По нашим ощущениям, что было необходимо сделать, все это выполнено. Граждане Беларуси могут прийти, реализовать конституционные права и отдать свой голос на референдуме. Не видим каких-то осложнений. Уверены, что все будет замечательно", - сказал Алим Джаксыбеков.

Наблюдатели от СНГ сегодня будут работать не только в Бресте. Они посетят участки для голосования и в районах. "Нас больше всего интересуют сельские участки, потому что это глубинка. Интересно посмотреть, как будут осуществляться конституционные права местных жителей", - отметил Алим Джаксыбеков.

Собеседник обратил внимание, что международные наблюдатели были приятно удивлены активностью жителей Брестской области во время досрочного голосования на референдуме. "Не только пожилые люди приходили, но и молодежь активно голосовала. Очень приятное впечатление произвело. Широкое представительство гражданского общества в качестве наблюдателей. Мы пообщались, поинтересовались их мнением, какие есть вопросы", - добавил Алим Джаксыбеков.-0-

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