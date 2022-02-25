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25 февраля 2022, 21:31

Наблюдатель от СНГ: в Гродненской области голосование проходит активно и в спокойной обстановке

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25 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области голосование проходит активно и в спокойной обстановке. Об этом во время посещения участка для голосования №134 г. Гродно заявила международный наблюдатель от СНГ Лариса Заудальская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы побывали на трех участках в Гродно: №129, №130, №134. Обстановка спокойная. Мы посмотрели количество проголосовавших. В основном - 40-50% от общего количества. Это, на наш взгляд, значительно и является хорошим знаком для Республики Беларусь", - рассказала Лариса Заудальская.

В планах Миссии наблюдателей от стран СНГ завтра посетить несколько участков для голосования. А также непосредственно в день референдума побывать на открытии и на закрытии каких-либо участков. Они обязательно будут присутствовать при подсчете голосов и при оформлении протокола.

"Наша цель - наблюдение. Мы не вмешиваемся в процесс. Официальная позиция и мнение Миссии наблюдателей СНГ будет высказана 28 февраля. На конференции, на которую соберутся Совет координаторов - это представители всех государств, включенных в миссию СНГ, а также представители нашей Межпарламентской ассамблеи. Они и определят, что будет записано в заявлении, исходя из наших наблюдений", - заключила Лариса Заудальская.-0-

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