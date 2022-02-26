Наблюдатель в Бресте: атмосфера во время голосования спокойная и миролюбивая

26 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Атмосфера спокойная и миролюбивая во время голосования на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Таким мнение с корреспондентом БЕЛТА поделилась наблюдатель от общественного объединения "Белая Русь" Алла Евчук.

Женщина наблюдает за ходом голосования на участке №87, который размещен в здании детского сада - начальной школы в микрорайоне Южный города Бреста. "С первого дня досрочного голосования избиратели приходят достаточно активно. В будни голосовали и с утра, и вечером после работы. Настроение позитивное, никаких конфликтных ситуаций не возникает: люди приходят и выражают свое волеизъявление. На участке спокойная и миролюбивая обстановка", - поделилась Алла Евчук.

Этот участок находится в самом центре микрорайона. За ним закреплен частный сектор и некоторые многоэтажные дома. "Приходит и молодежь, и люди пожилого возраста. Для родителей удобно было проголосовать досрочно, когда они забирали детей из детского сада или с продленки. Есть несколько заявок на голосование в основной день референдума по месту нахождения. Это те люди, которые не могут в силу каких-то обстоятельств самостоятельно прийти на участок", - пояснила председатель участковой комиссии №87 Татьяна Богатеева.

На участке создана безбарьерная среда. Незрячие или слабовидящие люди могут воспользоваться специальными трафаретами или лупами. Для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата обустроено отдельное место для голосования.

Всего в Бресте создано 133 участка для голосования на референдуме.-0-