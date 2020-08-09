Наблюдатель в Гомеле отмечает достойный уровень организации работы на участке

На участке для голосования № 20 в Гомеле

9 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На избирательном участке все строго и досконально. Таким мнением поделился с журналистами ветеран Великой Отечественной войны Алексей Пименов, передает корреспондент БЕЛТА.

Алексей Иванович участник многих патриотических мероприятий в Гомеле и регионе. Ветеран Великой Отечественной войны всегда активен, рад встречам с молодежью и сегодня выполняет особую задачу - выступает в качестве наблюдателя на избирательном участке №6 областного центра.

Он отмечает достойный уровень организации работы на участке. "Все очень строго и досконально, согласно протоколу. Что касается моей личной позиции - искренне и неизменно поддерживаю существующий государственный строй. Голосовал за сильную и независимую Беларусь", - подчеркнул ветеран.

На участке, как и во всех остальных, сделан акцент на эпидемиологической безопасности, особенно для избирателей старшего возраста. "В кабинках и повсеместно на участке доступны средства защиты и антисептики. Предлагают придерживаться социальной дистанции", - рассказал наблюдатель Игорь Титок, который трудится электромонтером в ОАО "Корал". Он дважды был наблюдателем на выборах депутатов в Палату представителей, сейчас задействован на президентских. "Все проходит спокойно, идут семьями, молодые и пожилые люди", - добавил наблюдатель.

Всего в Гомельской области образовано 997 избирательных участков, 38 из которых размещены в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.-0-